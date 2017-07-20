Баку претендует на проведение еще одного крупного соревнования

Азербайджан проявляет заинтересованность в проведении в 2018 году турнира претендентов на мировую шахматную корону. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. По его словам, среди желающих провести турнир также Лондон и один из городов Германии.

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров пройдет в первой половине 2018 года. Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в Нью-Йорке победивший россиянина Сергея Карякина на тайм-брейке в быстрые шахматы со счетом 3-1 (матч в классические шахматы завершился вничью - 6-6).

«По месту проведения турнира претендентов появляется определенная ясность, - заявил Илюмжинов «Р-Спорт». - В настоящее время интерес к организации соревнования проявляют в столице Великобритании Лондоне, а также в Шахматной федерации Азербайджана. Ведь в Баку в 2016 году была проведена одна из лучших в истории ФИДЕ Всемирная олимпиада. Также у меня были переговоры со спонсорами, которые хотели бы провести соревнование в Германии».

Отметим, что заинтересованность Баку неслучайна, так как шанс принять участие в турнире претендентов имеют азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Они успешно выступают в Гран-при ФИДЕ и по итогам четырех этапов кто-то из них может занять одно из двух первых мест, дающих право сыграть в турнире претендентов. Помимо этого, организаторы могут заявить для участия в турнире одного своего шахматиста. То есть, если ни Мамедъяров, ни Раджабов в турнир претендентов не попадут, при проведении соревнования в Баку есть большая вероятность, что один из них получит «вайлд-кард».

Кроме двух лучших гроссмейстеров по итогам Гран-При и номинанта организаторов, за право сыграть с Магнусом Карлсеном поборются Сергей Карякин, два финалиста Кубка мира-2017 и два лучших шахматиста согласно рейтингу ФИДЕ.

Азербайджанские шахматисты трижды участвовали в турнирах претендентов. В 2011 году в Казани выступали Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Оба проиграли в четвертьфиналах. В 2013 году за право сыграть в чемпионском матче боролся Раджабов. Двукруговой турнир, организатором которого была азербайджанская сторона, проходил в Лондоне и завершился фиаско для Теймура – 4 очка в 14 партиях и последнее 8-е место. В 2014 году в Ханты-Мансийске в кандидатском турнире участвовал Мамедъяров, и он сыграл значительно лучше, набрав 7 очков и заняв 4-е место среди восьми участников.

Последний турнир претендентов прошел в марте 2016 года в Москве без участия азербайджанских шахматистов, а победителем стал Карякин.

Есть нюанс, который при выборе места проведения турнира претендентов может повлиять на выбор ФИДЕ не в пользу Баку. Если в турнир отберется армянский гроссмейстер Левон Аронян, то весьма вероятно, что он не захочет играть турнир в Азербайджане. Именно так случилось в 2013 году, когда из-за Ароняна турнир был организован не в Баку, а в Лондоне, но принимающей стороной считался Азербайджан, благодаря чему Теймур Раджабов получил право сыграть в соревновании.

Через Гран-При Аронян в турнир претендентов не отберется. У него есть шанс пробиться в восьмерку через Кубок мира, который пройдет в этом году в Батуми, а также по рейтингу ФИДЕ, где Аронян на данный момент занимает 5-е место.

Впрочем, не исключено, что по сравнению с 2013 годом Аронян изменил свое мнение насчет выступления в Баку. Ведь в прошлом году он играл здесь на Кубке мира, гулял по городу и, судя по фотографиям, чувствовал себя в Азербайджане вполне комфортно.