ООН: Число жертв ВИЧ сократилось вдвое за 10 лет

Исследование Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) сообщает о положительной динамике в борьбе с вирусом иммунодефицита человека во всем мире.

Директор департамента стратегической информации и оценки ЮНЭЙДС Питер Гис заявил, что сегодня рекордные 19,5 млн человек с ВИЧ имеют доступ к лечению, которое может спасти им жизнь. Эта цифра увеличилась больше, чем вдвое, с 2010 года, когда показатель был на уровне 7,7 млн.

Что касается смертности, то в 2016 году она снизилась почти в два раза по сравнению с данными десятилетней давности и составила один миллион человек, тогда как в 2005 году ВИЧ унес жизни 1,9 млн человек. По мнению экспертов, это связано с тем, что в прошлом году 53% заболевших получили доступ к необходимому лечению.