Военные Израиля вновь обезвредили напавшего на них палестинца

На Западном берегу реки Иордан произошло очередное нападение палестинца с ножом на солдат армии Израиля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Палестинец атаковал военных на контрольно-пропускном пункте к северо-востоку от города Хеврон и был убит ответным огнем, солдаты не пострадали.

«Израильские военные открыли огонь по мужчине, который попытался напасть на них с ножом на контрольно-пропускном пункте… Со стороны наших сил пострадавших нет. Нападавший убит», — сообщили военные.

С осени прошлого года палестинцы совершили сотни нападений на израильтян и иностранных туристов, погибли белее 40 человек.