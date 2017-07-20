Эрдоган позвонил президенту Израиля из-за Храмовой горы

Президент Израиля Реувен Ривлин обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом рост напряженности вокруг иерусалимской Храмовой горы, сообщила пресс-служба главы еврейского государства.

К кризису, чреватому очередным обострением ближневосточного конфликта, привела установка металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Заметная часть местной арабо-мусульманской общины, включая многих ее лидеров, отказывается подчиняться новым требованиям и проводит на улицах молитвы, уже не раз перераставшие в стычки с полицией.

"Президент Реувен Ривлин сегодня вечером побеседовал по телефону с президентом Турции по его просьбе на фоне последних событий в регионе", — сказано в сообщении. Беседа двух лидеров выглядит как продолжение дипломатических усилий, направленных на то, чтобы разрешить конфликтную ситуацию до пятницы — дня массовых молитв, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа израильских арабов и палестинцев.