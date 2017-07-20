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Помощник Трампа: Иран стал вести себя хуже

 

Иран после заключения ядерной сделки ведет себя еще хуже, чем до нее, заявил в четверг помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

"У нас нет причин считать, что Совместный всеобъемлющий план действий привел к изменению устремлений Ирана", — заявил Боссерт, выступая на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Помощник президента повторил позицию нынешней администрации о том, что "ядерная сделка с Ираном — очень плохая". По его словам, Тегеран "продолжает удерживать заложников, угрожать соседям по региону и поддерживать терроризм".

Боссерт подчеркнул, что США "рассматривают широкий спектр санкций" в отношении Ирана. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, могут ли быть эти санкции распространены на нефтяную отрасль Ирана.

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