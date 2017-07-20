Совбез ООН ввел санкции против боевиков Кавказа

В список Совбеза ООН по террористическим организациям внесены восемь лиц и группировок из Кавказского региона, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой».

Согласно единогласно принятой резолюции 2368,, в список внесены: Мухаммад Тамтомо, Сельсета аль-Табаб, Джейш аль-Валид, Малик Русланович Барханоев, Мурад Ираклиевич Маргошвили, Оман Рохман, Жун аль-Акса и офис обмена валют «Ханифа» в Сирии.

По словам представителя ООН, в список попали «лидеры ИГ на юго-востоке Азии, иностранные боевики с Кавказа, компании, которые занимаются незаконным обменом валюты, и группы, связанные с ИГ в Сирии».

Резолюция сохраняет также введенные ранее санкции в отношении ИГ и «Аль-Каиды», включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций.