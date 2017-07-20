Путин: В США тоже много проблем

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой отметил, что в США тоже много проблем. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Алексеева рассказала, что она была в «вынужденной эмиграции» и 13 лет прожила в США. По ее словам, США — хорошая страна, «устроена лучше, чем наша, но своя — какая ни есть, а своя».

«Там тоже проблем много, Людмила Михайловна», — ответил президент.

В ответ правозащитница заявила, что «там вот так проблем».