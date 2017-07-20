Коалиция освободила треть Ракки

Сирийский город Ракка на 30 процентов освобожден от боевиков террористической группировки ИГ, "Сирийские демократические силы" (СДС, SDF) ведут наступление по четырем направлениям, сообщил представитель президента США в коалиции против ИГ Бретт Макгерк в своем микроблоге в Twitter, передает РИА Новости.

"Террористы ИГ окружены и блокированы. Город на 30 процентов освобожден (23 квадратных километра за последнюю неделю). SDF продвигаются с четырех направлений", — написал Макгерк.

Ранее штаб международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ сообщил о нанесении 26 ударов по позициям боевиков в районе Ракки за два дня.