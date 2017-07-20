Дипломатический скандал между Кувейтом и Ираном

Власти Кувейта закрыли иранскую культурную миссию, которая осуществляла свою деятельность на территории страны, сообщают в четверг кувейтские СМИ со ссылкой на МИД Кувейта.

Информация о таком решении была передана послу Ирана.

Помимо этого, в Кувейте намерены закрыть отдел военного атташе и культурного атташе Ирана и выслать из страны часть иранских дипломатов.

Подобные шаги кувейтских властей связаны с судебным разбирательством над предполагаемыми членами террористической группировки "Аль-Абдали". Как предполагалось, они были связаны с иранским Корпусом стражей Исламской революции и шиитской организацией "Хезболла".