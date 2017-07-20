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CNN назвал грязевые вулканы Гобустана природным чудом

 

Грязевые вулканы Азербайджана, расположенные в Гобустане, включены всемирно известным порталом CNN Travel в список мировых природных чудес.

"Вода, огонь и лед объединились, чтобы создать самые впечатляющие пейзажи в мире, которые выглядят как произведение искусства", — этими словами начинается материал.

В первую десятку этого своеобразного рейтинга природных красот вошли утес Прекестулен и фьорды Гейрангер и Нерёй в Норвегии, солончак Юни в Боливии, огромный кратер Нгорогоро в Танзании, Каньон Пария в Аризоне, регулярно извергающийся вулкан-остров Стромболи в Италии, пещеры Джейта в Ливане, тропа вдоль побережья Пембрукшир в Уэльсе, озеро Бангонг-Цо в Гималаях. Грязевые вулканы Гобустана же в этом списке расположились на шестом месте.

В материале отмечается, что в 65 километрах от Баку простираются марсианские пейзажи Гобустана, где небольшие вулканы регулярно извергают грязь, обладающую лечебными свойствами. Также приезжим рекомендуют ознакомиться с римскими надписями и наскальными изображениями в окрестностях, которыми славится этот археологический заповедник.

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