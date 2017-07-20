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Илон Маск пророет тоннель из Вашингтона в Нью-Йорк

 

Крупнейший инноватор США, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск объявил о том, что ему удалось добиться разрешения властей на строительство сверхскоростного подземного тоннеля Hyperloop между несколькими городами США.

Целью амбициозных проектов является снижение наземного траффика в крупнейших мегаполисах США. Строительством займется еще одна компания Маск The Boring Company, а первая петля подземной линии соединит города нескольких соседних штатов — Нью-Йорк (одноименный штат), Филадельфию (штат Пенсильвания), Балтимор (штат Мэриленд) и столицу Вашингтон, который не входит в состав ни одного из штатов.

«Только что получил устное разрешение правительства на строительство The Boring Company подземной линии гиперпетли Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Линия пройдет из центра одного города в центр другого. В каждом из них будет создано до десятка лифтов для входа и выхода», — написал Маск в своем Twitter.

Планируется, что время в пути между конечными точками маршрута составит всего 29 минут. Сейчас этот путь занимает около трех часов двадцати минут на автомобиле и более четырех — на автобусе.

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