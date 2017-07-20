В Люксембурге состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между местной командой «Фола Эш» и азербайджанским «Интером».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Напомним, что в первой игре «Интер» победил с результатом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей со счетом 4:2 победила «Фола».

На 20-й минуте счет в игре открыл марокканский футболист «Фолы» Самир Хаджи. Спустя 11 минут Эниш Саити упрочил преимущество хозяев. На 59-й минуте Том Латерца довел преимущество люксембуржцев до крупного – 3:0.

Теперь «Интеру» нужно было забивать два гола. На 70-й минуте Пардис Фарджад-Азад отквитал один мяч, подарив азербайджанским любителям футбола надежду. Однако в добавленное время хозяева забили четвертый гол и поставили точку в матче. Отличился Седрик Сакрас – 4:1.

* * *

В Мардакянах на стадионе «Далга Арена» состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанской командой «Зиря» и румынской «Астрой».

Встреча завершилась со счетом 0:0. Напомним, в первой игре в Румынии «Астра» победила со счетом 3:1.

«Зиря», впервые в своей истории участвовавшая в еврокубках, успешно преодолела первый этап, пройдя люксембургский «Дифферданж» (2:0, 2:1). Но более опытная «Астра» оказалась «Зиря» не по зубам.