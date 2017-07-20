В МВД выясняют, откуда у сына начальника Porsche Cayenne

МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление по ДТП с участием сына полицейского чиновника, в котором погиб пешеход.

В сообщении говорится, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджана.

Сразу после ДТП на место происшествия прибыли следователи, которые провели все необходимые мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что в 00:50 19 июля управляемый Гасаном Гасановым микроавтобус Mercedes-Benz 208D задел зеркалом заднего вида переходившего дорогу в неположенном месте Мирмехди Мусаева, который находился в состоянии среднего алкогольного опьянения. От удара мужчину отбросило под колеса проезжавшего рядом автомобиля Porsche Cayenne, за рулем которого находился Ахад Керимов. От полученных травм Мирмехди Мусаев скончался на месте. Водители обоих автомобилей не покинули место происшествия.

В сообщении также говорится, что отцом водителя Porsche Cayenne является начальник следственного отдела Ширванского РУП Хикмет Керимов. Брак Хикмета Керимов с матерью Ахада Керимова был официально расторгнут в 1994 году.

Ахад Керимов является менеджером в одной из компаний, действующих в Баку. Автомобиль Porsche Cayenne он приобрел в этом году.

В сообщении говорится о назначении в МВД специальной внутренней проверки, которая должна определить наличие роли Хикмета Керимова в покупке данного автомобиля и других незаконных действий. Данное уголовное дело взято под пристальный контроль руководства МВД и Генпрокуратуры.

Расследование в настоящий момент продолжается.