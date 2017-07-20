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Израильские силовики опасаются арабских волнений

 

Командование израильской армии сформировало резерв в несколько тысяч военнослужащих на случай беспорядков, которые могут вспыхнуть в пятницу в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные.

Пятница обещает стать кульминацией протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, которая почитается как третья по значимости святыня ислама.

"После оценки ситуации, проведенной сегодня в Генштабе, принято решение использовать пять батальонов в качестве экстренного резерва в преддверии пятницы", — сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильский батальон насчитывает в среднем 600 человек, пояснил РИА Новости бывший армейский офицер.

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