Госдеп: США не признают выборы в Карабахе

США не признают итоги т.н. «президентских выборов» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ответе Государственного департамента на запрос АПА.

«Во всеобъемлющем разрешении конфликта мы признаем роль населения Нагорного Карабаха в вопросе определения будущего. Однако США не признают Нагорный Карабах, как независимое и суверенное государство, а также не признают итоги т.н. выборов, проведенных 19-го июля в Нагорном Карабахе.

Эти выборы не скажутся на правовом статусе Нагорного Карабаха. Мы также отмечаем, что т.н. выборы не определяют окончательный статус Нагорного Карабаха и результат текущих переговоров, нацеленных на устойчивое и мирное решение проблемы», - отмечается в ответе на запрос.