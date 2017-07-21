В польском городе Белосток состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между местной «Ягеллонией» и азербайджанской «Габалой».

«Габала» после домашней ничьей со счетом 1:1 смогла победить на выезде со счетом 2:0.

На 18-й минуте мяч влетел в ворота поляков после гола Ильгара Гурбанова, а точку в матче на 89-й минуте поставил хорват Филипп Озобич.

В третьем раунде «Габала» сыграет с греческим «Панатинаикосом». Первый матч состоится 27 июля в Афинах, ответный – 3 августа в Баку.

Напомним, «Габала» прошла «Панатинаикос» в раунде плей-офф позапрошлой Лиги Европы и тогда впервые в своей истории попала в групповой турнир.