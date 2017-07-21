Трамп: «Исламское государство» терпит поражение

«Исламское государство» терпит поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения Пентагона. «Мы хорошо справляемся с ИГ... ИГ очень быстро теряет позиции», - сказал Трамп, передает AFP.

Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована, передает «Голос Америки». Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков «Исламского государства».

Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.