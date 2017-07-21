Подписаться на уведомления
 

Коровы могут спасти человечество от ВИЧ

 

Инъекция "муляжей" вируса иммунодефицита заставила иммунитет коров выработать целый набор антител, нейтрализующих 96 процентов разновидностей ВИЧ, что открывает дорогу для создания вакцины от этого вируса, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, передает РИА Новости.

"Необычно сильная реакция иммунитета коров на вирусные частицы была очень удивительной вещью для нас, учитывая то, как мало времени им требовалось на производство универсальных антител. В отличие от их человеческих аналогов, антитела коров чаще были устроены уникальным образом и лучше справлялись даже с самыми сложными "муляжами" вируса", - рассказывает Дэннис Бертон из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

799 просмотров


Старости
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе SOS! фото
Наша погода
Сегодня 35° / 25°
22 Июл 36° / 24°
23 Июл 36° / 26°
24 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.959 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Катар внес поправки в антитеррористические законы
Помощника американского конгрессмена уволили за "связи" с Россией
«Ребята, я люблю вас!» Роман Григорчук о победе «Габалы»
Коровы могут спасти человечество от ВИЧ
Трамп: «Исламское государство» терпит поражение
«Габала» покорила Польшу и вышла в третий раунд Лиги Европы видео
Госдеп: США не признают выборы в Карабахе
Мировые цены на нефть снижаются
Израильские силовики опасаются арабских волнений
«Зиря» и «Интер» вылетели из Лиги Европы обновлено; видео
В МВД выясняют, откуда у сына начальника Porsche Cayenne
Вокалист Linkin Park покончил с собой
Илон Маск пророет тоннель из Вашингтона в Нью-Йорк
CNN назвал грязевые вулканы Гобустана природным чудом
Дипломатический скандал между Кувейтом и Ираном
Коалиция освободила треть Ракки
Путин: В США тоже много проблем
Совбез ООН ввел санкции против боевиков Кавказа
Помощник Трампа: Иран стал вести себя хуже
Эрдоган позвонил президенту Израиля из-за Храмовой горы
Военные Израиля вновь обезвредили напавшего на них палестинца
В Лянкяране горит заповедник
Маккейн обещает вернуться в строй
В Валенсии убили и сожгли россиянку
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться