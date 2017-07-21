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«Ребята, я люблю вас!» Роман Григорчук о победе «Габалы»

Автор: Отдел спорта 

После победы над польской «Ягеллонией» (2:0) в Лиге Европы главный тренер «Габалы» Роман Григорчук поделился своими впечатлениями о прошедшем матче и ожиданиями от предстоящих игр третьего раунда с греческим «Панатинаикосом».

«Мы очень рады, - говорит украинский специалист. - И не только потому, что мы прошли в следующий раунд. А потому, что эта победа была достигнута в очень тяжелое для нас время.

Я просто горжусь ребятами, я люблю их! В такой сложной ситуации они смогли сделать это. Не хочу сказать, что мы сделали невозможное. Но мы добились очень-очень серьезного результата.

Для нас эта победа очень важна. Мы с каждым днем будем играть лучше, как я и предполагал. Сегодня мы были лучше, чем неделю назад. Но я вижу еще потенциал для развития, и этот потенциал немаленький.

Меня кто-то может неправильно понять. Когда я говорю о тяжелой ситуации, я не имею в виду клуб. У нас не тяжелая ситуация в клубе. У нас просто новая команда, и у нас было минимум времени, чтобы эту команду организовать.

Что касается предстоящих игр с «Панатинаикосом», то могу сказать, что и у них новая команда. Там остались два-три футболиста из тех, что играли против нас два года тому назад.

«Панатинаикос» - это клуб, который в принципе не может быть плохим. Это гранд греческого футбола, бренд, узнаваемый в Европе. Нам предстоят две серьезные и очень интересные игры.

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