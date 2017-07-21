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Помощника американского конгрессмена уволили за "связи" с Россией

 

Помощник конгрессмена Даны Рорабахера уволен со своего поста в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США из-за его "связей" с Россией, сообщает издание Atlantic.

Как сообщает издание со ссылкой на представителя комитета, Пол Берендс, занимавший должность главы отдела кадров возглавляемого Рорабахером подкомитета по делам Европы, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, более не работает в комитете. Atlantic связывает увольнение с тем, что многие в конгрессе считают помощника одного из самых пророссийски настроенных законодателей США пророссийским лоббистом. По данным источников, увольнение произошло под нажимом главы комитета по иностранным делам Эда Ройса.

Atlantic напоминает, что Дана Рорабахер в 2016 году посетил Москву, где "получил от прокуратуры материалы против акта Магнитского". Как сообщает издание, Берендс сопровождал Рорабахера в поездке и отвечал за организацию встреч с представителями РФ. Берендс сотрудничал с Рорабахером в 90-е и после перерыва вновь сошелся с конгрессменом в 2014 году, сообщает Atlantic.

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