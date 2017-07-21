Катар внес поправки в антитеррористические законы

Власти Катара после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, передает агентство Рейтер со ссылкой на катарские СМИ.



Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.

По данным агентства QNA, обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.