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Катар внес поправки в антитеррористические законы

 

Власти Катара после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, передает агентство Рейтер со ссылкой на катарские СМИ.

Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.

По данным агентства QNA, обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.

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Катар внес поправки в антитеррористические законы
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