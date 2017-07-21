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Мощное землетрясение в Турции и Греции Есть погибшие и пострадавшие; Фото

 

У юго-западного побережья Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис.

Как сообщает агентство Reuters, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.

По данным американского геологического агентства, землетрясение произошло в 1:31 по местному времени.

В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако при этом все равно появилось предостережение находиться подальше от пляжа.

По информации британской газеты The Daily Mail, цунами привело к подтоплению некоторых отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

На курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали. 

По данным властей провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было.

По словам губернатора провинции Эсенгула Чивелека, есть несколько пострадавших. Речь идет о людях, получивших незначительные травмы. Однако пока нет данных, были ли среди них иностранные туристы.

По данным CNN Turk, общее число пострадавших в Бодруме составляет 70 человек. В основном, это люди, пострадавшие при падениях.

 

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