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Нефть стабилизировалась

 

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после умеренного снижения накануне; участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром опустились на два цента (0,04%) - до $49,28 за баррель.

Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на три цента (0,06%) - до $46,89 за баррель.

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