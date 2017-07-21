«Хезболлах» и армия Асада перешли в наступление

Ливанское движение «Хезболлах» при поддержке правительственных сил Сирии начало наступление на позиции боевиков на ливанско-сирийской границе, передает Рейтер со ссылкой на представителей военного командования операцией.
Целью операции является освобождение от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.
При подготовке к операции ливанская армия перебросила подкрепления в район Эрсаля, чтобы воспрепятствовать бегству боевиков вглубь Ливана.
В августе 2014 года боевики террористической группировки «Исламское государство» и их союзники вторглись в Эрсаль, но были выбиты из города ливанской армией. Битва за Эрсаль стала одним из самых масштабных столкновений с боевиками ИГ на территории Ливана.