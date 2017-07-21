Кямран Агаев будет играть за чешский клуб

Голкипер сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев станет игроком чешского клуба «Млада Болеслав», сообщает haqqin.az со ссылкой на чешские СМИ.

Об этом заявили как главный тренер команды Душан Угрин-младший, так и президент клуба Йозеф Дуфек. Последний отметил, что Кямран Агаев – голкипер номер один в сборной Азербайджана. «Если мы хотим играть на два фронта, то нам нужно иметь двух хороших вратарей», - заявил президент.

«Млада Болеслав» занял 4-е место в прошедшем чемпионате Чехии. Клуб выступает в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде команда из Болеслава дважды обыграла ирландский «Шемрок Роверс» (3:2, 2:0) и вышла в третий этап, где сыграет с албанским «Скендербеу».

Предыдущим клубом 31-летнего Кямрана Агаева была португальская «Боавишта». Его зарубежная карьера также состояла из выступлений за турецкие клубы «Кайсериспор» и «Каршияка».