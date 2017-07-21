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В России мужчина убил жену и двоих детей

 

Житель Рязанской области, по предварительным данным, зарезал жену и двух сыновей, после чего покончил с собой, сообщает региональное управление Следственного комитета России, передает РИА Новости.

"В ночь на 21 июля 2017 года в одном из домов города Сасово обнаружены тела проживавших там женщины, 1982 года рождения, ее супруга, 1980 года рождения, и их двух малолетних сыновей, 2005 и 2008 годов рождения, с множественными колото-резаными ранами", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего".

"По предварительным данным, мужчина нанес супруге и детям множественные ножевые ранения, после чего покончил с собой", — сообщает следствие.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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