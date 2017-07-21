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Останки Сальвадора Дали эксгумировали

 

Останки художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании (Каталония), сообщает Associated Press. Такое решение приняли по требованию женщины, которая утверждает, что она его дочь.

Судебные эксперты успешно отобрали биологические образцы тела живописца. Какие именно, не уточняется. Отмечается, что это, вероятно, зубы, ногти и костный мозг.

Работы по эксгумации начали в четверг, 20 июля. Понадобилось снять тяжелую каменную плиту, под которой художника захоронили в доме-музее в Фигерасе в 1989 году. После извлечения биологических образцов их отправят в Мадрид на экспертизу — она может занять около недели.

Как отмечает агентство, женщину, утверждающую, что она дочь Дали, зовут Пилар Абель (Pilar Abel). «Эти анализы станут для нее облегчением, так как все сомнения должны исчезнуть», — сказал ее адвокат. По данным издания, Абель занимается чтением карт таро и участвует в передаче на местном телевидении. Ей 61 год, она родилась в Жироне, недалеко от Фигераса.

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