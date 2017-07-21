Генконсульство: Азербайджанцев среди пострадавших во время землетрясения нет

В настоящее время информация об азербайджанцах, пострадавших во время землетрясения, произошедшего этой ночью в районе турецкого Бодрума, не поступала, сообщили в пятницу Trend в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле со ссылкой на местные власти.

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле, который расположен близко к Бодруму, продолжает находиться в контакте с мэрией этого города, отметили в дипмиссии.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло этой ночью в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.