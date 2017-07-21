После смерти человека жизнь его близких не останавливается. Даже порой становится еще более бурной и насыщенной, чем до кончины родственника. Как правило, случается это в связи с разделом имущества умершего.

Слава Богу, чтобы избежать споров, вражды и даже мести претендентов на наследство, люди додумались создать специальное законодательство, в котором четко определены правила наследования, позволяющие регулировать посягательства на собственность почившего в Бозе.

Но всех нюансов порой не может предусмотреть и правосудие. С такой проблемой как раз и столкнулись Габибуллаевы из Баку. После смерти главы семейства Шахида Габибуллаева его вторая жена Рейхан Али Искендер кызы Габибуллаева (Новрузова), устроив «Санта-Барбару» на азербайджанский манер, воюет с сыновьями покойного от первого брака за каждую копейку.

Еще при жизни первой жены Габибуллаева, зная, что он человек состоятельный и щедрый, Рейхан ханум постаралась вступить с ним в близкие отношения. Продолжались эти отношения и после того, как Шахид бей остался вдовцом. Видимо, женщину все устраивало, и до поры до времени она не настаивала на официальном браке. Однако узнав, что ее друг болен раком и дни его, по сути, сочтены, молодая супруга срочно потребовала печать в паспорте.

И вот неизбежное свершилось – сыновья и супруга, оплакав, проводили отца и мужа в последний путь. А спустя время принялись делить им нажитое.

Ничего не подозревающие сыновья Шахин и Ильгар и не знали, что новоявленная мачеха успела настроить против них отца. Особенно это касалось старшего – Шахина.

Бывшая Новрузова, а теперь уже Габибуллаева Рейхан с помощью своего брата Алескера, занимающего должность судьи Ширванского апелляционного суда незадолго до смерти Ш.Габибуллаева успела прибрать к рукам львиную долю состояния своего мужа.

Еще в декабре 2011 года она при помощи своих приятелей Фуада, Самира и Фархада, с которыми в свое время работала в юридической фирме «Азэксперт», стала присваивать принадлежащие сначала самому Шахиду Габибуллаеву, а затем его сыновьям Ильгару и Шахину акции АООТ «Магистраль-Экспресс».

Для этого была затеяна многоходовая комбинация: сначала при личном участии судьи Новрузова, чтобы ввергнуть АООТ в долги, был заключен фиктивный договор между подставной фирмой-однодневкой - так называемым малым предприятием «Хекери» и «Магистраль-Экспресс» будто бы на строительство некоего объекта. Строить, разумеется, никто и ничего не собирался, просто надо было выманить у АООТ денег побольше.

С этой же целью у Габибуллаевых забрали в дальнейшем еще большую сумму. Причем эти средства будто бы поступили в кассу «Хекери» в наличной форме, минуя банковский счет. Точнее, якобы МП «Хекери» (в настоящее время ООО «Модерн Механический Монтаж») выписало кассовый приходный ордер о поступлении наличных денег и в тот же день тогда еще живой Шахид Габибуллаев подписал расходный кассовый ордер на выдачу денег.

Ну а потом дело техники, и вот уже против АООТ «Магистраль Экспресс» во 2-й Бакинский административно-экономический суд подан иск о возмещении «долга» в размере 2 851 000 манатов.

Непосредственное участие в этой мошеннической операции судьи А.Новрузова подтвердили работающие тогда в АООТ главный бухгалтер и кассир.

Оказавшись в непомерных долгах, братья Габибуллаевы также были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Прокуратурой Насиминского района по факту махинаций с финансовыми средствами, в которых замешано должностное лицо, а именно судья А.Новрузов, было возбуждено уголовное дело, расследование по которому продолжается по сей день.

Сейчас делом занялось Управление по борьбе с коррупцией, поручившее его следователю Рафаэлю Сулейманову. Следствие прежде всего пытается выяснить, чем на самом деле занималось МП «Хекери» и кто его хозяин. Пока лишь известно, что делами там распоряжался человек по имени Фуад.

В общем, Габибуллаевы из-за непомерных аппетитов утвердившей свой статус жены накануне смерти главы семейства Рейхан Новрузовой погрязли в судах и наследственных спорах. Однако есть надежда, что органы юстиции все же разберутся в претензиях наследников по справедливости.