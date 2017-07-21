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Вице-президент Ирака: «При штурме Мосула мы потеряли 20 тысяч человек»

 

Потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

«Военные потери огромные – честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции», - заявил аль-Малики в интервью.

По его словам, «ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться – в итоге она длилась 9 месяцев».

«Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», - добавил аль-Малики.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГИЛ в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГИЛ, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

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