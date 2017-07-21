Немецкий министр сравнил Турцию с ГДР

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сравнил Турцию с прекратившей существование коммунистической ГДР, сообщает Reuters.

«Турция напоминает мне ГДР. Турция производит произвольные аресты и не придерживается консульских обязанностей. Те, кто путешествовал в ГДР до 1990 года, знали, что путешествуют на свой страх и риск и, если с ними что-то случалось, никто уже не мог им помочь», - заявил он.

Напомним, что недавно посол Турции в Германии был вызван в МИД в связи с задержанием активистов правозащитных организаций. Турция обвиняет их в пособничестве терроризму.