Россия передала Арутюняна Армении

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, осужденный в России за ДТП с 18 погибшими, передан армянской стороне, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Армении, передает РИА Новости.

"Арутюнян доставлен в Армению 20 июля в соответствии в соответствии с конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что груженный щебнем грузовик, за рулем которого был Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. В результате аварии погибли 18 человек, пострадали более 40. В ходе следствия выяснилось, что грузовик как следует не обслуживался, в итоге тормоза у него работали неисправно. Арутюнян, как считает следствие, должен был знать об этом. ДТП под Подольском стало одним из крупнейших в московском регионе за всю современную историю России.

В начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы признал Арутюняна виновным в использовании заведомо подложного документа и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и приговорил его к шести годам и девяти месяцам заключения в колонии общего режима.