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Нури аль-Малики: «Курдистан не может стать независимым»

 

Курдистан не сможет стать независимым государством, и даже если референдум состоится, регион не может отделиться, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

«Курдистан не может стать отдельным государством ни с точки зрения закона, ни с точки зрения конституции. Курды определили свою судьбу, когда голосовали за конституцию и решили, что Ирак – это федеративное государство. Они не имеют права каждый день выбирать свою судьбу… Возможно, референдум о независимости состоится, но Курдистан не может отделиться», — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут 25 сентября референдум об отделении от Ирака.

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