Махмуд Аббас срочно отправил своих людей в Баку

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, прервав свой визит в КНР из-за ситуации на Храмовой горе, вернулся в Палестину и созвал чрезвычайное заседание кабинета министров, сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На заседании Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении изменить статус-кво и в нарушении норм международного права. В связи с ситуацией вокруг Храмовой горы Махмуд Аббас призвал собрать Совбез ООН и поручил срочно отправить в Баку своих представителей.

Напомним, что при входе на Храмовую гору были установлены металлодетекторы после того, как у ее у подножья трое арабов осуществили теракт, в котором погибли двое израильских военнослужащих. Палестинцы сочли это оскорблением для себя и отказались молиться в мечети на Храмовой горе. Палестинские источники пригрозили Израилю, что если детекторы не будут убраны, нападения на израильтян с применением огнестрельного оружия участятся и ситуация выйдет из-под контроля.

Махмуд Аббас сразу после возвращения из Пекина в Рамаллу также связался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его вмешаться в переговоры о ситуации вокруг Храмовой горы. Он предложил президенту Турции взять на себя полномочия по проведению переговоров о разрешении в палестинских интересах кризиса с израильскими и американскими представителями.

Пока неизвестны цели, с которыми Махмуд Аббас срочно отправил своих представителей в Баку. Однако отправив своих людей в Баку, Махмуд Аббас, несомненно, учел тесные связи Азербайджана с Израилем и авторитет Азербайджана в исламском мире. Известно, что и ранее Азербайджан брал на себе некоторые посреднические миссии между Израилем и Палестиной.