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Азербайджанцы меньше всех радуются жизни Не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Институт Гэллапа провёл исследование эмоциональности людей в 142 странах. Опрошенных просили ответить, испытывали ли они за предыдущий день пять положительных и пять отрицательных эмоций. Пять положительных — ощущение, что ты хорошо отдохнул, что к тебе относятся с уважением, радость, много улыбок и смеха, а также ощущение, что ты изучаешь или делаешь что-то интересное. Пять негативных переживаний — гнев, стресс, печаль, физическая боль и тревога, сообщает haqqin.az со ссылкой на белорусское «Еврорадио».

Азербайджанцы по результатам опроса вместе с Грузией, Беларусью, Литвой и Украиной оказались в группе стран, жители которых в наименьшей степени испытывают положительные эмоции. 

В топе рейтинга — жители стран Латинской Америки. Мировые лидеры по радости — Парагвай, Коста-Рика и Панама.

Хуже всего себя чувствуют жители Ирака и Южного Судана, а меньше всего поводов для расстройства у жителей Кыргызстана, Узбекистана. Тайваня, Казахстана и России.

А самой эмоциональной страной оказалася Эквадор. Там среднее количество положительных ответов на эмоциональные индикаторы составило 60%.

Предыдущее аналогичное исследование Gallup проводил в 2015 году. Тогда Азербайджан уже был одной из самых неэмоциональных стран. Менее эмоциональными, чем азербайджанцы, были жители Бангладеш, грузины и монголы.

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