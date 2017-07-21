Венесуэла в шаге от Сирии

Миллионы венесуэльцев присоединились к всеобщей забастовке, организованной оппозицией для отмены созыва учредительного собрания. Об этом сообщает BBC News.

В результате противостояний между полицией и оппозицией погибли три человека. По сообщениям репортеров более 300 человек были арестованы.

Мадуро назвал забастовку незначительной и обещал, что зачинщики будут арестованы.

Протестующие забаррикадировали дороги в столичном Каракасе и других крупных городах. Оппозиция заявляет, что 85% населения страны участвует в забастовке.

В Венесуэле из-за беспорядков, начавшихся с апреля, погибли уже более 100 человек