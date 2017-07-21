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Kapital Bank открыл новый Центр электронных услуг 24/7

 

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл новый Центр электронных услуг 24/7 на основе филиала Гянджа, расположенного в городе Гянджа по улице Джавадхана, 24. В новом центре посредством терминалов можно круглосуточно осуществлять коммунальные и банковские платы, а через банкоматы получать финансовые средства по срочным денежным переводам, а также обналичивать деньги или пополнять карточный счет.

Гянджа стал первым регионом, где открылся такой центр. Это способствует тому, что Kapital Bank параллельно с городскими филиалами развивает и региональную сеть. Кроме того, недавно в филиалах Нариманов, Меркез, 28 Мая, Гара Гараева и Ичеришехер был открыт Центр электронных услуг 24/7. Месяц назад были также установлены наружные терминалы в филиалах Абшерон, Сумгаит, Шуша, Ахмедлы, Бинагади и Барда. Посредством этих терминалов клиенты могут оплатить долги по кредитам, пополнить счет платежных карт, произвести оплату пошлин, связи, страховок и коммунальных услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое филиалы Браво и Наримановский карточный центр, отделение Бузовна, Демирйол, Локбатан и ASAN Масаллы, а также обновил офисы филиалов Ази Асланов, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах и, согласно новой концепции, открыть новые отделения.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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