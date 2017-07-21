Мощный взрыв в Каире

Мощный взрыв произошел в южной части столицы Египта. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.
Мощный взрыв произошел в южной части столицы Египта. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.
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