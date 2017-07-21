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Генпрокуратура раскрыла многомиллионную банковскую аферу

 

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре раскрыт факт растраты средств, взятых из банка в виде кредита от имени разных компаний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении противозаконных действий со стороны директора фирмы «Baqira» и ООО «Export Council Azeritrade» Мамедгасана Тагиева, который якобы с целью расширения деятельности компаний и повышения оборотных средств отметил имущество этих структур в качестве предмета ипотеки, на основании чего получил из ОАО «Kredobank» на баланс означенных компаний кредитные средства в размере 5 млн 620 тысяч манатов и 4 млн 500 тысяч манатов, что в целом составило 10 млн 120 тысяч манатов.

Предполагается, что. используя служебное положение, М.Тагиев потратил полученные деньги на личные нужды.

М.Тагиев обвиняется по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предпринимаются необходимые оперативно-следственные меры.  

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