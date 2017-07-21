Синоптики предупреждают о жаре

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.
Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 33-38°, местами 40° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 38-40° тепла.
Атмосферное давление ниже нормы и составит 557 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 26-27°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 27-28°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29° тепла.