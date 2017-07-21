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Ильхам Алиев вылетел на встречу с Путиным

 

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - отметил он.

Песков сообщил, что в пятницу Путин проведет день в Сочи, где посетит образовательный центр "Сириус", познакомится с его работой, проведет заседание попечительского совета центра и пообщается в прямом эфире с детьми.

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