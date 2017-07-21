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Авария вызвала многокилометровую пробку на аэропортовском шоссе фото

Автор: Фото: Самира Гасанова 

ДТП на аэропортовском шоссе вызвало многокилометровую пробку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, пробка образовалась на дороге, ведущей в сторону поселка Мардакян. 

 

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