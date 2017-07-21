ДТП на аэропортовском шоссе вызвало многокилометровую пробку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, пробка образовалась на дороге, ведущей в сторону поселка Мардакян.
ДТП на аэропортовском шоссе вызвало многокилометровую пробку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, пробка образовалась на дороге, ведущей в сторону поселка Мардакян.
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