Минюст России готов заняться вопросом экстрадиции Лапшина

Минюст России готов инициировать передачу осужденного на три года в Азербайджане блогера Александра Лапшина в РФ, если он обратится с такой просьбой. Как передает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе министерства.

«При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед Министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте РФ пояснили, что в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы обращение о передаче должен подать или сам осужденный, или его близкие родственники, законный представитель и адвокат вправе заявить об этом в Министерство юстиции России либо Азербайджана. Среди условий передачи — вступление в законную силу приговора суда и согласие самого осужденного. Будет ли Лапшин обжаловать приговор Бакинского суда, пока не известно.