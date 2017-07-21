Парламент Молдовы потребовал вывести российские войска из Приднестровья

Парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Заявление поддержали парламентарии от правящей коалиции во главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы.

В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон.