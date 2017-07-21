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Путин разбирается с проблемой на границе с Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

Глава Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) Ариф Керимов поднял перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о судьбе переселенцев бывших российских эксклавов Храх-Уба и Урьян-Уба в Азербайджане, а также о грядущей экологической катастрофе, которая может произойти на границе с Азербайджаном.

Ариф Керимов отметил, что несмотря на данное Путиным соответствующее поручение госструктурам в 2011 году по судьбе бывших жителей эксклавов, проблема все еще далека от решения.

«Прошло уже семь лет, вопрос благоустройства храхубинцев не решен… До сих пор власти Дагестана находятся на стадии уточнения списка лиц, которые нуждаются в помощи», - сказал Ариф Керимов.

Затронув проблему уникального лианового Самурского леса, Ариф Керимов отметил, что его площадь за последние несколько десятилетий сократилась в четыре раза.

«Окончательный удар по Самурскому лесу и экологии всей окружающей территории может быть нанесен в случае завершения строительства так называемого водопровода Самур - Дербент. Согласно проекту планируется выкачивать грунтовые воды с территории леса. Ведущие эксперты, ученые-экологи, гидрологи в один голос заявляют, что Самурский лес существует только за счет грунтовых вод», - пояснил он.

По словам Арифа Керимова, если эту проблему срочно не решить, то Самурская долина на границе с Азербайджаном превратится в безлюдную пустыню.

Ответ Владимира Путина был крайне лаконичен. Президент отметил, что вопрос переселенцев из бывших российских эксклавов в Азербайджане заложен в федеральную программу и скоро должен быть решен.

Что касается проблемы Самурского леса, то Путин обещал рассмотреть ее отдельно.

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