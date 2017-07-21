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На востоке Украины продолжаются бои Есть жертвы

 

За прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает «Укринформ».

«В частности, один военнослужащий погиб от огня снайпера поблизости Новгородского, трое — во время боя возле Красногоровки, еще один — во время обстрела позиции "Шахта "Бутовка". Восемь украинских военных получили ранения, из них семь — в районе Красногоровки, и один — "Шахта "Бутовка"», — рассказал Лысенко.

20 июля в Киеве информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области, еще трое были убиты в Луганской области в результате срабатывания взрывного устройства.

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