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HeadHunter: Азербайджанцы не хотят работать И не приходят на собеседование

Автор: Рауф Керимли, отдел социума 

В странах мира фиксируется рост «дефицитных профессий». Даже в соседней Грузии эксперты отмечают, что молодежь не желает учиться на непопулярных факультетах, поскольку неясно, насколько можно будет найти работу по специальности после их окончания.

Эксперты рекрутингового агентства HeadHunter сообщили haqqin.az, что по их оценкам наиболее дефицитными специальностями в Азербайджане являются те категорий профессий, которые очень тесно завязаны на внедрение новых технологических линий, инновационного оборудования, методологий и практик, которые ранее не работали на рынке страны.

«В этих ситуациях, как правило, отсутствует локальная база специалистов, поэтому на стадии внедрения компании вынуждены приглашать экспата, который впоследствии осуществляет передачу знаний и технологий на месте», - отмечают специалисты.

«Но на самом деле, нам это не видится большой проблемой страны. Очень ярко мы наблюдаем другую тенденцию, которая охватывает достаточно большой пласт населения и вызывает тревогу: в погоне за быстрыми и легкими деньгами, к сожалению, многие из нас потеряли всякое желание прикладывать хотя бы минимальные сверхусилия на своем рабочем месте, интенсивно работать, расти профессионально не в парадигме «работодатель, давай заплати за обучение, это же тебе надо».

Дефицит на рынке труда настоящих профи своего дела порождает достаточное количество негативных стереотипов и практик, когда всех начинают «грести под одну гребенку»: работодатель, потеряв надежду найти профессионалов, начинает проводить серию компромиссных наймов, не всегда удачных, не всегда со 100% попаданием, где сложно отделить зерна и плевел и понять, в кого действительно стоит вложить силы и время, для того чтобы взрастить специалиста», - отмечают в HeadHunter.

Кстати, по статистике HeadHunter в среднем в Азербайджане более 40% кандидатов, прошедших телефонное интервью, не приходят на очное собеседование и не предупреждают об этом компанию. И не поднимают трубку, когда им перезваниваешь, чтобы узнать почему человек не пришел.

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HeadHunter: Азербайджанцы не хотят работать И не приходят на собеседование
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