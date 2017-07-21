Мэр Лампедузы сравнил главу МИД Австрии с неонацистом

Мэр итальянского города Лампедуза Сальваторе Мартелло сравнил министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца с неонацистом. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает heute.at.

За день до этого во время встречи со своим итальянским коллегой глава австрийского МИД заявил, что нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море, не следует доставлять на материковую часть Италии, откуда они потом могут отправиться в другие европейские страны.

Курц высказал мнение, что этих беженцев нужно оставлять на острове Лампедуза.

«Такие заявления я мог ожидать только от неонацистских скинхедов, а не от представителя европейской страны», — отметил Мартелло, добавив, что австрийский министр понятия не имеет о том, как живут жители острова, на который постоянно прибывают все новые мигранты.