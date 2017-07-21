Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию и подписание на этой неделе декларации о стратегическом партнерстве между Латвией и Азербайджаном вызвали неожиданно резкую реакцию в Армении. Настолько, что вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил: подписанный документ «неприемлем».

«Странно, что страна-член Европейского союза подписывает декларацию о сотрудничестве, тем более о стратегическом партнерстве, с одним из самых авторитарных государств в мире», - сказал в беседе с «Айсор» Шармазанов, который еще и является главой армяно-латвийской депутатской группы дружбы.

«Я как руководитель депутатской группы дружбы Армения – Латвия высказываю нашим европейским коллегам свое недоумение, поскольку одно дело сотрудничать, и совершенно иное – стратегическое партнерство. Это вызывает крайнее недоумение и неприемлемо», - отметил он.

В свою очередь издание Sputniknewslv.com неожиданно вспоминает Майдан в Киеве, «выстрелы и горящие покрышки». «…Совершенно очевидно, что как Азербайджан, так и Латвия сумели извлечь из уроков Евромайдана собственные определенные стратегические решения и даже экономические выгоды».

Как пишет Sputniknewslv, ратификация соглашения о стратегическом партнерстве между республиками важна для азербайджанских студентов в Латвии, учащихся как в государственных вузах, так и в частных, таких как Балтийская международная академия. Популярность образования в Латвии у молодежи с западного берега Каспийского моря растет – сейчас в Латвии учатся уже 150 азербайджанцев.

Между тем в беседе с haqqin.az директор Центра проблем европейской интеграции (Минск), политолог Юрий Шевцов отмечает, что у Латвии нет никаких серьезных интересов в Закавказье. «Однако Латвия активна в программе ЕС «Восточное партнерство», куда входит и Армения. И именно в рамках «Восточного партнерства» Латвия старается приобрести узнаваемость в Евросоюзе. Тем более что через четыре месяца пройдет саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе», - говорит Шевцов.

Но почему Армения против соглашения между Азербайджаном и Латвией?! На этот вопрос эксперт ответил вопросом: «А разве у вас бывает иначе?».

В целом, как считает собеседник, идет конкуренция за внимание Брюсселя. «Армения стремится иметь с Брюсселем более близкие отношения, чем Азербайджан. И тут Латвия, страна из Европейского Союза, основательно углубляет отношения с Азербайджаном. Так что заявление армянской стороны – это борьба за внимание ЕС», - подчеркнул Шевцов.