Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух стран в зале появилась полуобнаженная девушка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она пыталась что-то выкрикивать, но охрана быстро вывела ее из зала.
Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух стран в зале появилась полуобнаженная девушка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она пыталась что-то выкрикивать, но охрана быстро вывела ее из зала.
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